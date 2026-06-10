FIRENZE - OLSCHKI: 140 ANNI DELLA STORICA CASA EDITRICE

La storia di Olschki comincia nel 1883, quando Leone Samuele Olschki, figlio di un tipografo ebreo della Prussia orientale, decide di trasferirsi in Italia. E’ però nel 1886 – 140 anni fa – che fonda la registra ufficialmente la propria libreria antiquaria editrice che fin dall’inizio, pur con sede a Verona, ha tra i suoi autori preferiti Dante tanto da chiamare L’Alighieri la sua prima rivista. Dopo una pausa a Venezia è infatti a Firenze che si trasferisce nel 1897 dove si trova ancora oggi guidata dalla quinta generazione Olschki. Non sono stati pochi i momenti difficili in oltre un secolo, dai due conflitti bellici al fascismo alle leggi razziali all’alluvione. ma come una Fenice la Casa editrice è sempre risorta costruendosi la sua nicchia di mercato tra scienza e cultura. In occasione del suo 140esimo compleanno, la Casa Editrice – superati i 6.000 titoli pubblicati – si è riunita per i festeggiamenti nel salone dei cinquecento, dove ha presentato anche il suo nuovo catalogo. Non è così semplice far fronte alle verie crisi da quella dell’editoria a quella energetica. Pensate che la casa editrice Olschki ha paradossalmente meno difficoltà a trovare lettori che la preziosa carta su cui stampare i suoi libri. Il famoso vergatone, storica filigrana della casa editrice, non esiste più. Nonostante ciò continua a puntare sul libro