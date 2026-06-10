FIRENZE - PADRE BERNARDO: “FIRENZE AVREBBE BISOGNO DI STATI GENERALI DELL’URBANISTICA”

Nel dibattito sull’urbanistica di Firenze, sempre più acceso, che ha visto spesso contrapporsi anche le posizioni della sindaca Funaro e del Presidente della Regione Giani (ultimo esempio è la terza torre della sede della Regione a Novoli sulla quale Giani ha dovuto fare marcia indietro), c’è una voce autorevole che non ha mai lesinato critiche al caos che si respira sempre di più in città. E’ quella dell’Abate di San Miniato al Monte che più di una volta ha chiesto una “visione” per il futuro. L’abbiamo intercettato questa mattina, ascoltiamolo