Attualità

FIRENZE - PADRE BERNARDO: “FIRENZE AVREBBE BISOGNO DI STATI GENERALI DELL’URBANISTICA”

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Nel dibattito sull’urbanistica di Firenze, sempre più acceso, che ha visto spesso contrapporsi anche le posizioni della sindaca Funaro e del Presidente della Regione Giani (ultimo esempio è la terza torre della sede della Regione a Novoli sulla quale Giani ha dovuto fare marcia indietro), c’è una voce autorevole che non ha mai lesinato critiche al caos che si respira sempre di più in città. E’ quella dell’Abate di San Miniato al Monte che più di una volta ha chiesto una “visione” per il futuro. L’abbiamo intercettato questa mattina, ascoltiamolo

Articoli correlati

PISA - ROGO

FIRENZE - PROTESTA COLDIRETTI: “STOP A TRAFFICANTI DI...

FIRENZE - OLSCHKI: 140 ANNI DELLA STORICA CASA...

Firenze - Confesercenti Toscana, Gronchi confermato presidente

Firenze - Calcio storico 2026, Cobolli messere della...

FIRENZE - PIù IGIENE IN TRAMVIA: SEDILI SARANNO...

BAGNO A RIPOLI - VILLA CONFISCATA ALLA MAFIA...

FIRENZE - “APRITI CINEMA” NEL PIAZZALE DI PALAZZO...

FIRENZE - Torna il passaggio del sole nello...

PRATO - “Stop a turni massacranti e lavoro...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia