PISTOIA - OTTOBRE ROSA A PISTOIA: LA LILT IN CAMPO PER LA PREVENZIONE

Patrizio Ceccarelli
Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile e, come da tradizione, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Pistoia ha lanciato un ricco calendario di iniziative sotto lo slogan “Prevenire è vivere”. L’obiettivo della campagna è sensibilizzare il pubblico sull’importanza di controlli regolari, focalizzandosi in particolare sulla lotta contro il tumore al seno, ma estendendo il messaggio a tutte le neoplasie. Per l’intera durata del mese, l’associazione sarà impegnata in attività informative e promozionali per diffondere la cultura della prevenzione primaria e secondaria. Tra le iniziative di spicco, la mostra di pittura intitolata “Le donne e l’arte della solidarietà”, allestita presso la sede LILT in via Andreini. L’esposizione è nata dalla volontà di quattro artiste locali – Silvia Beneforti, Francesca Sapienza, Cristina Palandri e Margarita Matinez – che hanno messo a disposizione le loro opere per la causa. Attraverso l’arte, le pittrici intendono richiamare l’attenzione delle donne sulla necessità di dedicare tempo alla cura di sé e al proprio benessere fisico, un gesto fondamentale durante la campagna nazionale Nastro Rosa. L’impegno della LILT di Pistoia prosegue dunque con forza, unendo arte, sensibilizzazione e informazione per una battaglia cruciale per la salute.

