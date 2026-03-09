FIRENZE - PAC: CONFAGRICOLTURA, IL RISCHIO PER 60MILA IMPRESE AGRICOLE

Per le circa 60.000 aziende agricole toscane, presenti in collina e in montagna con produzione di alto valore aggiunto, la Pac non è un sostegno accessorio ma una componente essenziale del reddito agricolo e il taglio del 20% del budget garantito per la politica agricola (circa 7 miliardi in meno all’anno per l’Italia) nella nostra regione avrebbe conseguenze di diverse decine di milioni di euro ogni anno. Per questo Confagricoltura è contraria e lo ha ribadito durante un convegno che si è tenuto all’Accademia dei Georgofili. A preoccupare è anche il fatto che il fondo per l’agricoltura confluirebbe in un fondo unico con altri fondi ora distinti. Ma ancor prima della PAC la preoccupazione riguarda la guerra attualmente in corso che avrà pesanti conseguenze sulle imprese agricole toscane.