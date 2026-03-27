ABETONE (PT) - PASQUA SUGLI SCI AD ABETONE E IN VAL DI LUCE

La Pasqua si tinge di bianco sull’Appennino pistoiese. Un colpo di coda dell’inverno ha riportato la neve abbondante nel comprensorio dell’Abetone e della Val di Luce: oltre 40 centimetri caduti da mercoledì, con una vera e propria bufera che ha sferzato le vette nella giornata di ieri. Nessun disagio, però: per operatori e turisti si tratta di un regalo inaspettato. Le piste sono in condizioni ottimali per il prossimo weekend e la stagione è ufficialmente prolungata: si scierà tutti i giorni fino al 12 aprile, con la possibilità di ulteriori aperture nei fine settimana successivi.