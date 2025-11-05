Attualità

FIRENZE - PASSANTE AV, AL VIA UN NUOVO CICLO DI INCONTRI PUBBLICI

I lavori del passante dell’Alta velocità di Firenze procedono serrati. Oltre al sito e all’infopoint in via Circondaria, Rfi e Comune hanno previsto una nuova serie di incontri pubblici per informare la popolazione

