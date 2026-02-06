Attualità

FIRENZE - PERINI (CISPEL): PER RISORSE ACQUA PUBBLICA VANNO COINVOLTE LE BCC

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Una riflessione sulla funzione dei servizi pubblici e sul loro valore in un’epoca di mutamenti sociali, politici ed economici. E’ quella organizzata da Cispel l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico locale che comprende oltre 160 aziende associate, 4,5 miliardi di fatturato annuo, 25.000 dipendenti, 750 milioni di investimenti all’anno. E non c’è democrazia senza uguaglianza, sottolinea il Presidente di Cispel, ed è su questo che le aziende possono esercitare una leva attraverso le tariffe. Non solo, nel coinvolgere l’intero territorio in scelte condivise Perini affronta anche il tema dell’acqua pubblica facendo una proposta concreta sul reperimento delle risorse.

