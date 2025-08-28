FIRENZE - Piazza della libertà tra ritardi e abbandono

Attualità

Piazza della Libertà a Firenze. I restauri all’arco di Trionfo dei Lorena non finiranno il 18 settembre come previsto ma andranno avanti per almeno altri due mesi. Il monumento, transennato dal 2011, è stato sottoposto a cure in vari anni. Sembrava quasi fatta ma ora non solo ci sono dei ritardi ma si dovrà intervenire anche sulla parte che guarda il parterre, con costi e tempi incerti A rilevare nuove criticità al monumento sono state le indagini commissionate per monitorare gli effetti del passaggio della talpa dell’alta velocità. Le criticità non nascono come effetto della fresa ma sono state rilevate dal monitoraggio. Ma tutta la piazza si trova i un grande abbandono. La fontana e senz’acqua piena di erbacce, le aiuole sono secche. Dopo tanti momenti difficili per i lavori è stata inaugurata la tramvia.

