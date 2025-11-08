FIRENZE - PICCHETTO AL LICEO MICHELANGIOLO CONTRO IL POSSIBILE ACCORPAMENTO

A fine ottobre la giunta regionale ha deciso per gli accorpamenti di 16 istituti scolastici toscani come previsto dal Ministero dell’Istruzione. La Toscana si era da sempre dichiarata contraria ma ha dovuto cedere di fronte alla minaccia di apertura di un procedimento per danno erariale. Due accorpamenti sono previsti nell’area Fiorentina e il Liceo classico Michelangiolo, che non raggiunge la soglia minima di seicento studenti, potrebbe rientrare nei dimensionamenti. Per protestare contro questa possibilità studenti e insegnanti si sono riuniti questa mattina di fronte alla scuola per un picchetto, poi diventato presidio nei vicini giardini di Piazza d’Azeglio.