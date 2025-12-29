ABETONE - PISTE AFFOLLATE E INCIDENTI, PROTESTE PER IMPIANTI COMUNALI

La grande affluenza di ieri sulle piste dell’Abetone e della Val di Luce è stata purtroppo segnata da una serie di incidenti, il più grave dei quali ha coinvolto un bambino di soli otto anni. Il piccolo, che stava giocando sulla neve con un gruppo di amici, è precipitato in un dirupo per circa quindici metri.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’Ovovia intorno alle 15:30. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di bambini stava correndo lungo una pista chiusa che sale parallela alla “Zeno 2” quando il piccolo è scivolato, scomparendo improvvisamente alla vista dei genitori e finendo nella scarpata di un fosso.

La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente: sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e i volontari della Misericordia di Abetone. Data la dinamica della caduta, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3. Dopo essere stato stabilizzato, il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bollettino medico parla di un trauma cranico e diverse fratture agli arti inferiori; la prognosi resta riservata.

La giornata è stata impegnativa per i soccorritori, chiamati a numerosi altri interventi per traumi e cadute dovute all’affollamento. Oltre alla cronaca, non sono mancate le polemiche politiche: il consigliere regionale Diego Petrucci ha duramente criticato la chiusura degli impianti comunali a fronte di un comprensorio “sold out”, definendo la situazione inaccettabile viste le ingenti risorse pubbliche investite negli anni passati.