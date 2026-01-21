Attualità

FIRENZE - PITTI FILATI TRA CRISI E VOGLIA DI RISCATTO

Chiara Valentini
Si apre con una generale voglia di riscatto dalla crisi la 98a edizione di Pitti Filati alla Fortezza da Basso con 103 aziende presenti (18 delle quali estere) che presentano le collezioni per la primavera estate 2026/2027. Difficile che le cose cambino nel 2025. Dalle rilevazioni del Centro studi di Confindustria Toscana Nord ad esempio risulta che i primi 9 mesi dell’anno (i dati definitivi del 2025 saranno disponibili a febbraio) la produzione è diminuita del 2,6% e l’export (che costituisce in media il 40% del fatturato del comparto tessile pratese) del 7,6%. Gli imprenditori toscani rispondono però alla crisi puntando su innovazione, sostenibilità e creatività. E a proposito di viscosa, l’azienda che l’ha lanciata sul mercato, come fibra adatta soprattutto al clima mite, è di Campi Bisenzio. Nello stand di linea più il passato, con abiti firmati dai più importanti stilisti tra cui Valentino, si sposa con il futuro

