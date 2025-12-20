SIGNA (FI) - PONTE SULL’ARNO: LAVORI NEL 2026, PRONTO NEL 2028

I lavori dovevano iniziare nel 2024 invece prenderanno il via nella primavera del 2026. Non cambia però, nelle previsioni, la data di completamento dell’opera: la fine del 2028. Almeno questo è quanto annunciato dal presidente Giani e dall’assessore alle infrastrutture nel firmare il contratto per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno fra Signa e Lastra a Signa (Firenze), opera attesa da tanti anni e strategicamente importante a livello regionale. L’opera è infatti strategica per tutta la piana fiorentina e ha come obiettivo quello di fluidificare il traffico e ridurne la concentrazione nelle zone abitate, oltre a creare una nuova viabilità dopo l’uscita di Lastra a Signa della Fi-Pi-Li. La nuova infrastruttura sarà lunga 2.750 metri, di cui 900 in viadotto. Il ponte sarà in acciaio, con campata principale di oltre 14 metri di luce. Annesso all’opera anche un percorso ciclopedonale di collegamento tra il Parco Fluviale di Lastra a Signa (sulla riva sinistra dell’Arno) e il Parco dei Renai. Il costo complessivo dell’opera è di 71,5 milioni di euro, tutte tratte da fondi regionali.