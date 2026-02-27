PISTOIA - PRIMA FESTA DI FONDAZIONE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Prima Festa della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oggi, istituita con decreto del 27 febbraio 2025 a firma del Ministro Piantedosi. Il tema scelto per questa prima edizione, “Lì dove serve”, riassume l’essenza stessa della missione del corpo. A Pistoia la cerimonia si è svolta presso la sede del comando in via Luigi Russo ed è stata l’occasione per fare un bilancio delle attività e per la presentazione di nuovi mezzi anti-alluvione, donati dalla Fondazione Caript.