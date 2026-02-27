Attualità

PISTOIA - PRIMA FESTA DI FONDAZIONE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Patrizio Ceccarelli
LIVE

Prima Festa della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oggi, istituita con decreto del 27 febbraio 2025 a firma del Ministro Piantedosi. Il tema scelto per questa prima edizione, “Lì dove serve”, riassume l’essenza stessa della missione del corpo. A Pistoia la cerimonia si è svolta presso la sede del comando in via Luigi Russo ed è stata l’occasione per fare un bilancio delle attività e per la presentazione di nuovi mezzi anti-alluvione, donati dalla Fondazione Caript.

