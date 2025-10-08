FIRENZE - PROTESTA DELLE NAVETTE TURISTICHE: DAL 15 OTTOBRE BLOCCHIAMO TUTTO

“Dal 15 ottobre ci sarà una manifestazione al giorno, blocchiamo tutto, se non possono circolare i servizi turistici non circola nessuno” spiegano i gestori delle aziende di Navette turistiche che a metà ottobre dovranno partecipare a una sorta di click day per essere tra i 24 mezzi a poter circolare. Non ovunque, perchè tutti sono banditi dal centro Unesco a partire da quella data, ma solo in due percorso stabiliti dal Comune. Il primo (12 navette al massimo) da Piazzale Vittorio Veneto (dove ora fermano i bus turistici) al Lungarno vespucci, Il secondo (per altre 12) da Piazza Ferrucci al Piazzale Michelangelo. L’abusivismo nel settore c’è, ammettono, ma noi già ci siamo auto regolati sia sul tipo di mezzi sia evitando il decumano (ovvero il cuore del centro storico a partire dalle Piazze Duomo e Signoria). Scontati i ricorsi al Tar, anche perché in gioco ci sono investimenti già fatti (le prenotazioni raggiungono già i prossimi due anni) e soprattutto posti di lavoro. Insomma le navette già regolari, che rispettano cioè gli altri punti del regolamento Comunale, non vengono solo dimezzate (non c’è un numero preciso ma sono circa una cinquantina). I percorsi imposti dal comune non verranno utilizzati, spiegano, quindi è come se non ci fossero. Dopo la mattinata di protesta l’Assessore al turismo ha incontrato una delegazione che chiedeva di essere ricevuta. Ma sul regolamento attuale nessuna marcia indietro.