PISTOIA - QUESTURA PISTOIA: SALA AUDIZIONI PER VITTIME VULNERABILI

La Questura di Pistoia si dota di una sala per le audizioni protette e di nuovi spazi dedicati all’accoglienza delle persone vulnerabili. L’iniziativa, nata per offrire supporto qualificato e riservatezza alle vittime di reato, è stata realizzata grazie alla firma di un protocollo d’intesa con la Fondazione Caript. L’obiettivo primario è garantire un ambiente sicuro e decontestualizzato dagli uffici giudiziari ordinari, facilitando l’ascolto protetto e rispettando le specifiche esigenze di tutela psicologica dei soggetti più fragili. Il nuovo presidio rappresenta un passo avanti cruciale nella gestione dei casi di violenza, assicurando che il delicato momento della testimonianza avvenga in un contesto dignitoso e adeguato agli standard normativi vigenti.