PISTOIA - REMIGRAZIONE, CORI E SPINTONI ALL’ARRIVO DI MARSELLA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
Pomeriggio ad alta tensione nel centro storico di Pistoia, precisamente in via degli Orafi, a causa dell’arrivo di Luca Marsella. Il leader del movimento “Remigrazione e Riconquista” si era recato in città per presentare una proposta di legge d’iniziativa popolare riguardante il rimpatrio degli immigrati. Ad attenderlo davanti alla sede dell’incontro si è radunato un presidio di circa venti manifestanti che hanno accolto l’esponente politico con cori ostili e striscioni. La situazione è degenerata rapidamente: dalle grida “Via i fascisti da Pistoia” si è passati a scontri fisici, con momenti di caos e spintoni che hanno richiesto l’intervento immediato di Polizia e Carabinieri. Nonostante Marsella avesse inizialmente preteso lo sgombero dei contestatori per poter accedere alla sala, le forze dell’ordine sono riuscite a mediare, convincendolo a entrare. Grazie alla protezione dei militari, l’esponente politico ha potuto raggiungere l’interno del locale, dove l’iniziativa si è poi svolta regolarmente.

