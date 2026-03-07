PISTOIA - RIGENERAZIONE URBANA, INAUGURATO NUOVO PARCO A BOTTEGONE

Il quartiere di Bottegone festeggia la rinascita dell’area ex Giusti con l’inaugurazione del nuovo giardino di via Palmiro Foresi. L’intervento, costato oltre 500mila euro, ha permesso di completare le opere di urbanizzazione rimaste incompiute per oltre dieci anni a causa del fallimento della precedente ditta lottizzatrice. Alla cerimonia di presentazione sono intervenuti il sindaco f.f. Anna Maria Celesti e la giunta comunale, sottolineando l’importanza di restituire alla comunità uno spazio dedicato alla socialità e al benessere. Il parco è stato arricchito con 190 nuove alberature, un’area cani e un moderno spazio giochi inclusivo dotato di pavimentazione antitrauma e attrezzature accessibili a tutti i bambini. Grazie alla sistemazione dei percorsi pedonali tra via Fiorentina e via Cason dei Capecchi, il progetto promuove la mobilità dolce e la sicurezza dei residenti. L’opera rappresenta un tassello fondamentale per la qualità della vita nel quartiere, trasformando un’area abbandonata in un polmone verde attrezzato e vitale.