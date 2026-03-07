Attualità

PISTOIA - RIGENERAZIONE URBANA, INAUGURATO NUOVO PARCO A BOTTEGONE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Il quartiere di Bottegone festeggia la rinascita dell’area ex Giusti con l’inaugurazione del nuovo giardino di via Palmiro Foresi. L’intervento, costato oltre 500mila euro, ha permesso di completare le opere di urbanizzazione rimaste incompiute per oltre dieci anni a causa del fallimento della precedente ditta lottizzatrice. Alla cerimonia di presentazione sono intervenuti il sindaco f.f. Anna Maria Celesti e la giunta comunale, sottolineando l’importanza di restituire alla comunità uno spazio dedicato alla socialità e al benessere. Il parco è stato arricchito con 190 nuove alberature, un’area cani e un moderno spazio giochi inclusivo dotato di pavimentazione antitrauma e attrezzature accessibili a tutti i bambini. Grazie alla sistemazione dei percorsi pedonali tra via Fiorentina e via Cason dei Capecchi, il progetto promuove la mobilità dolce e la sicurezza dei residenti. L’opera rappresenta un tassello fondamentale per la qualità della vita nel quartiere, trasformando un’area abbandonata in un polmone verde attrezzato e vitale.

Articoli correlati

TOSCANA - ATTRAZIONE INVESTIMENTI, TOSCANA DEL FUTURO IN...

LIVORNO - GIANI: “PERCHE’ DUE RIGASSIFICATORI IN TOSCANA?”

SIENA - L’OMBRA DELLA ‘NDRANGHETA SULLA MORTE DI...

PIOMBINO - IL RILANCIO DI PIOMBINO PASSA ANCHE...

FIRENZE - “BUONGIORNO SINDACA”: GLI INCONTRI CON I...

FIRENZE - SOCIAL HOUSING: 236 ALLOGGI A PREZZO...

TOSCANA - MERCATO IMMOBILIARE TOSCANO VOLA

PISA - CAMP DARBY: IL DEPOSITO DI MUNIZIONI...

Calenzano (FI) - “Talenti in Squadra”: 9 i...

TOSCANA - ENERGIE RINNOVABILI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia