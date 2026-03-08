PISTOIA - RIQUALIFICAZIONE ‘CERTOSA’, AL VIA LAVORI PER 1,8 MILIONI

È partito il cantiere per la manutenzione straordinaria della Certosa, il più grande complesso di edilizia residenziale pubblica della città. Il sindaco f.f. Anna Maria Celesti, il consigliere regionale Alessandro Tomasi e il presidente di Spes Riccardo Sensi hanno effettuato un sopralluogo nell’area, dove il Comune ha investito 1 milione e 820mila euro. Si tratta – è stato spiegato – di un impegno finanziario senza precedenti: per la prima volta l’Amministrazione si fa carico interamente degli interventi, puntando anche a recuperare parte dei fondi tramite il GSE per l’efficientamento energetico. I lavori, che dureranno circa un anno, mirano a risolvere il degrado strutturale e l’obsolescenza degli impianti dei due fabbricati, garantendo una drastica riduzione della dispersione termica e un miglior comfort abitativo. «Il diritto alla casa deve tornare una priorità», ha dichiarato Celesti, sottolineando come l’intervento si inserisca in una strategia più ampia che include il piano del Bottegone e il progetto ex Ricciarelli per abbattere le liste d’attesa e riqualificare gli spazi comuni degradati.