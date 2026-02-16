Attualità

FIRENZE - RISCHIO IDRAULICO: A SCUOLA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA

20.500, studenti, 820 classi della scuola primaria, 260 scuole e 264 insegnanti. Sono quelli coinvolti nel progetti “Percorsi d’acqua” che, per la prima volta insieme, i Consorzi di Bonifica hanno lanciato per far conoscere il loro lavoro alle nuove generazioni e impegnarli in prima persona con una sensibilizzazione diretta alla difesa del suolo e al rischio idraulico. Circa 1000 kit didattici realizzati dalla casa editrice Librì progetti educativi faranno da base al progetto “Percorsi d’acqua”

