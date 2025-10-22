Attualità

FIRENZE - RISCHIO IDROGEOLOGICO: TERRITORIO ANCORA FRAGILE, L’ESEMPIO DEL MUGELLO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
Lo scorso anno e quelli precedenti soprattutto a partire dal periodo autunnale il clima ha creato non pochi danni anche in Toscana. Abbiamo chiesto al professor Nicola Casagli, geologo e esperto di protezione civile come sta ad oggi il nostro territorio. Fondamentale, spiega il Professore, è la conoscenza dei cittadini su cosa fare e come comportarsi di fronte ad allerte meteo. I piani di protezione civile servono anche a questo. Tra i territori più fragili, dove sono soprattutto le frane a far paura, c’è quello del Mugello

