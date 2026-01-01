TOSCANA - SALDI, CONFCOMMERCIO: “ATTESO GIRO D’AFFARI DA 315 MLN”

Saldi anticipati rispetto al solito, nella nostra regione partiranno sabato 3 gennaio e ad approfittarne saranno circa 2 milioni di toscani, secondo le stime di Confcommercio, generando un volume di affari complessivo stimato in oltre 315 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai circa 313 milioni del 2025. Più persone degli scorsi anni acquisteranno durante i saldi (62% contro il 61% dello scorso anno e il 57% del 2024) ma il budget medio previsto continua a ridursi, anche se di poco: 139 euro a persona contro i 140 del 2025 e i 142 del 2024. Un segnale che, secondo Confcommercio Toscana, conferma la perdurante contrazione dei consumi e una stagione di vendite rivelatasi complessivamente fiacca. Ed è questo che fa dire al presidente di Federmoda Confcommercio Toscana, Paolo Mantovani, che “I numeri non raccontano un trionfo perché chi acquisterà durante i saldi potrebbe non averlo fatto nel corso della stagione ordinaria, che è stata piuttosto debole in tutte le fasce di mercato, dall’alta moda alle catene low cost. Anche nel periodo pre-natalizio, fatta eccezione per qualche regalo importante e per gli accessori di prezzo più contenuto, molti clienti sono entrati in negozio per osservare le collezioni, rimandando l’acquisto ai saldi”.

Sarà come sempre l’abbigliamento ad attirare di più, con una maggiore attenzione rispetto al passato – spiega sempre Mantovani – alla sostenibilità dei materiali.

Tra i segnali positivi evidenziati da Confcommercio, il ritorno al negozio fisico: “l’online viene spesso utilizzato come vetrina informativa – conclude Mantovani – ma l’acquisto si conclude sempre più spesso in negozio, dove il cliente trova consulenza e servizio”.