FIRENZE - SALUTE E PREVENZIONE: LA FESTA DEGLI STILI DI VITA AL MANDELA FORUM

In base ai recenti dati dell’Agenzia Regionale di Sanità in Toscana l’84% dei giovani non fuma con regolarità, il 66,8% non ha mai usato droghe, l’85,3% non ne ha fatto uso nell’ultimo mese e circa la metà del campione esaminato adotta comportamenti sessuali protetti. Persistono però elementi di criticità, ad esempio il 15,7% fuma abitualmente, circa un terzo del campione ha sperimentato sostanze. Nel complesso, la maggior parte dei ragazzi si colloca in una fascia intermedia: lontana dai comportamenti più a rischio, ma ancora distante da uno stile di vita pienamente sano. Rafforzare le politiche di prevenzione resta quindi una priorità ed è questo l’obiettivo de la “Festa degli stili di vita”, arrivata alla sua seconda edizione. Oltre 400 i partecipanti, la maggior parte studenti provenienti da dieci istituti superiori o universitari; 20 tavoli tematici e laboratori, animati da oltre 60 tra esperti, operatori sanitari e facilitatori, con il coinvolgimento di più di 20 associazioni del territorio, tutti dedicati ai principali fattori che incidono sul benessere delle persone: alimentazione, movimento in primis ma anche salute mentale, relazioni, uso delle sostanze e delle tecnologie, sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva; novità di quest’anno temi come le relazioni di pace, il ruolo della cultura e delle biblioteche come luoghi di crescita e la dimensione dell’introspezione e della consapevolezza personale.