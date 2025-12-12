FIRENZE - SCIOPERO GENERALE: LANDINI ALLA MANIFESTAZIONE TOSCANA

Lo aveva annunciato proprio a Firenze lo sciopero generale del 12 dicembre e qui era oggi Maurizio Landini, nel corteo regionale della CGIL per, spiega, “cambiare una legge di bilancio ingiusta”. Siamo in centomila, annuncia la CGIL dal palco in piazza del Carmine dove si è concluso il corteo partito da Piazza Santa Maria Novella. Anche Fabio Giomi, 62 anni, a quattro dalla pensione, che è stato licenziato dalla Pam a seguito del “test del carrello” (un incontro ieri in Prefettura a Siena con la proprietà e il sindacato non è stato risolutivo). “quello che è successo a questo lavoratore grida vendetta – le parole di Landini dal Palco che prosegue: “siamo ormai a un regime, ci raccontano un Paese che non c’è, ci raccontano una quantità di balle, che tutto va bene, tutto sta funzionando. Non è così”. Per Landini lo sciopero di oggi riflette la maggioranza del paese e lo sciopero è politico, come nella sua natura. A sfilare con i lavoratori la sindaca di Firenze contro una manovra che, spiega, non dà nessuna risposta ai comuni, e il presidente della Regione (“con questa finanziaria è difficile garantire i servizi ai cittadini” le parole di Giani.