Attualità

FIRENZE - “SEMINARE IL FUTURO”: ANCI PER L’AGRICOLTURA SOCIALE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

“Seminare il futuro” è un progetto di agricoltura sociale di Anci Toscana risultato tra i nove vincitori (su 80 partecipanti) di un bando europeo. 3 milioni di euro di risorse che serviranno nei prossimi tre anni per l’inserimento lavorativo di persone, spesso fragili, che sono da molto tempo disoccupate.

Articoli correlati

PRATO - Alluvione, Confartigianato ricorda i tragici eventi...

FIRENZE - MOSTRE: BOCCACCIO IL NARRATORE ERA ANCHE...

POGGIBONSI (SI) - AL VIA LA CAMPAGNA “METTI...

FIRENZE - PASSANTE AV, AL VIA UN NUOVO...

MONTEMURLO (PO) - A Montemurlo ritornano i percorsi...

Toscana - CONTI PLURES ALIA PROMOSSI DA STANDARD&POOR’S

FIRENZE - OPEN DAY ALLO STABILIMENTO CHIMICO E...

PRATO - Epidemia salmonellosi nelle scuole: la procura...

LIVORNO - UN NUOVO FOGLIO DI CARTA CHE...

FIRENZE - ALLUVIONE 66, OGGI IL 59ESIMO ANNIVERSARIO

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia