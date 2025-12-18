FIRENZE - SEMPRE DI PIÙ I GIOVANI TOSCANI CHE EMIGRANO ALL’ESTERO

Sono 241mila i toscani iscritti all’Aire, associazione italiana residenti all’estero e a trainare il dato sono soprattutto le province di Lucca e Massa Carrara. Dal Rapporto 2025 sugli italiani nel mondo redatto dalla Fondazione Migrantes risulta anche che la Toscana è sesta nella classifica delle regioni con più emigrazione (la prima è la Lombardia) e rappresenta il 6% degli emigranti italiani. Vanno in Europa ma particolarmente cari ai toscani sono due paesi del sudamerica: Brasile e Argentina. In ogni caso il numero di toscani che cercano fortuna (o meglio miglior fortuna all’estero) è in aumento. Se nel 2006 (anno del primo rapporto) più del 40% di chi lasciava la regione aveva un basso livello scolastico ora la proporzione si è invertita. E la mancanza di opportunità dello stesso livello che trovano all’estero è anche il motivo per cui non tornano.