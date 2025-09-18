TOSCANA - SI MOLTIPLICA LA MOBILITAZIONE PER GAZA

La mobilitazione per Gaza si fa sempre più imponente, anche in Toscana. Sono ormai quotidiani i cortei per le strade delle città Toscane. Sabato sera a Firenze partirà invece dalle Piagge una camminata di 15 chilometri organizzata dalle comunità religiose. un po’ sulla falsa riga della fiaccolata per la pace organizzata nel 2023 a poche settimane dal massacro del 7 ottobre. Nessuna bandiera e silenzio, è stato chiesto solo di indossare una maglietta bianca. 15 chilometri fino alle prime luci dell’alba interrotti da tappe di riflessione e discussione. la più simbolica in Piazza della signoria dove verrà formato un cerchio silenzioso, simbolo di uguaglianza e accoglienza reciproca. Intanto è Sold Out ormai da giorni il concerto organizzato al parco delle cascine per questa sera da Piero Pelù, dove parteciperanno molti artisti (a titolo gratuito) e che ha lo scopo di raccogliere fondi in particolare per medici senza frontiere. Domani invece sarà la CGIL, che ha proclamato lo sciopero generale, a scendere in Piazza in tre città Toscane, il pomeriggio a Firenze e Siena, la mattina a Livorno. Uno sciopero politico per chiedere al Governo di alzare la voce contro il massacro in corso, spiegano dalla Segreteria. Uno sciopero necessario perchè il tema della guerra e quello del lavoro sono strettamente legati