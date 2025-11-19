Attualità

FIRENZE - SOLA E UNICA: LA CHIMERA HA UNA NUOVA SALA CHE NE ESALTA L’IMPORTANZA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Era un elemento votivo, la scritta sulla zampa (tinscvil, sacro in lingua etrusca) lo ricorda. Ma Cosimo I e Vasari ne fecero simbolo politico della toscanità fin da quando emerse dagli scavi aretini nel 1535. E simbolo è rimasta, la bestia dai tre corpi sconfitta dall’eroe Bellerofonte. Ora, la Chimera torna al museo archeologico dopo il restauro. Ad accoglierla, una nuova sala che ne esalta l’unicità e l’importanza. Spicca nella penombra come fosse al centro di una piazza (o di un teatro). Dopo il nuovo allestimento della sala della Chimera l’impegno per il rinnovamento del Museo continuerà con il rifacimento di altre sale dell’arte etrusca dove troveranno la propria sede definitiva capolavori come l’Arringatore e la Testa Lorenzini; verranno aperte nei prossimi mesi nell’ambito di un progetto espositivo dedicato alla lunga storia delle collezioni granducali di Firenze.

Articoli correlati

LIVORNO - UNICOOP FIRENZE PROMUOVE: “VIOLENZA SULLE DONNE:...

FIRENZE - CAMBIAMENTO CLIMATICO E AMBIENTE A PALAZZO...

PRATO - Alluvione 2023: aperto il processo con...

Firenze - TOSCANA IGT, TRENT’ANNI DI IDENTITÀ E...

TOSCANA - GIORNALISMO TOSCANO IN LUTTO: MORTO DOMENICO...

Montalcino (SI) - Export vino in calo, attesa...

FIRENZE - ARMIN LINKE. ALLA SCOPERTA DI UNA...

MARCIANO (AR) - SICUREZZA SUL LAVORO: NASCE IL...

CAMPI BISENZIO (FI) - ANZIANA MUORE NELL’INCENDIO DELLA...

PRATO - MORTE LUANA : ASSOLTO IL TECNICO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia