FIRENZE - STOP PER 5 ANNI A NUOVA RISTORAZIONE IN CENTRO UNESCO

Verrà prorogato per 5 anni (invece dei 3 attuali) il divieto di nuove attività di somministrazione nel centro Unesco. La delibera, che ha il via libera della Giunta, è stata presentata dall’assessore Vicini in Consiglio Comunale dove dovrà essere presto approvata. Le nuove realtà alimentari nate negli ultimi anni hanno sfruttato la possibilità dei trasferimenti di licenze, ma nel nuovo regolamento Palazzo Vecchio conferma che non è più possibile spostare queste attività in determinate piazze o strade. Tra queste, anche la già satura via de Neri o borgo la croce, ma l’elenco è lunghissimo. Non solo la conferma dello stop a nuovi ristoranti nella zona UNESCO, ma nel centro storico non potranno più aprire nuove scuole di cucina né essere installate le macchinette ATM (i bancomat mobili) fuori dai negozi. Confermate le strade in cui non possono essere aperte nuove “attività di consumo non assistito sul posto di prodotti alimentari e bevande” ovvero quegli alimentari o forni con la possibilità di consumare all’interno nel caso abbiano una superficie inferiore a 100 m². Sono comprese nel divieto le principali strade del centro da via Tornabuoni a via maggio a Lungarno Corsini fino a Ponte Vecchio, che resta riservato alla merce preziosa