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PISTOIA - TEATRO: RESTAURO DA 1,5 MILIONI PER LA SALETTA GRAMSCI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Un milione e mezzo di euro per restituire a Pistoia uno dei suoi gioielli architettonici e culturali. Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione della Saletta Gramsci, lo storico spazio teatrale di Piazza San Francesco progettato negli anni ’20 dagli architetti Michelucci e Fagnoni. Il sopralluogo, alla presenza del sindaco facente funzioni Anna Maria Celesti e dei tecnici comunali, ha confermato l’avanzamento di un cantiere complesso: l’obiettivo è coniugare il restauro conservativo delle cromie e dei materiali originali con le più moderne tecnologie per l’accessibilità e la resa scenica. Un intervento finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione che trasformerà la sala in un polo teatrale all’avanguardia e pienamente inclusivo.

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