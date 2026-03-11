Attualità

FIRENZE - TEATRO VERDI: PANARIELLO NEL FUTURO CON SUCCESSO

Maria Teresa Rabotti
LIVE

Grande successo per lo spettacolo di Giorgio Panariello “E se domani…” . Dopo le 40 date dello scorso anno il tour prosegue e al teatro Verdi di Firenze oltre alle cinque date di aprile se ne aggiungono alle tre a maggio. Panariello ci parla di tecnologia e del futuro.

