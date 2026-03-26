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PISTOIA - TERREMOTO: PAURA A PISTOIA MA NESSUN DANNO A PERSONE O COSE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Tanta paura questa mattina a Pistoia, ma fortunatamente nessun danno a cose o persone. Erano le 9:40 quando i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 4.1. L’epicentro è stato localizzato a soli sette chilometri dal centro di Pistoia, a una profondità di circa 50 chilometri: un dato, quest’ultimo, che ha permesso di attutire l’impatto in superficie, nonostante il movimento sia stato nitidamente avvertito anche a Firenze e Prato. La macchina della protezione civile comunale si è subito messa in moto con i tecnici che hanno effettuato le necessarie verifiche soprattutto negli edifici scolastici. Moltissime le chiamate arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco, ma solo per la richiesta di informazioni: nessuna segnalazione di crolli o criticità.

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