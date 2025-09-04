PISTOIA - TORNA A PISTOIA ‘UN ALTRO PARCO IN CITTÀ’

A Pistoia, città conosciuta a livello internazionale per i suoi vivai di piante ornamentali, torna l’evento ‘Un Altro Parco in Città’ (Uapc), che da venerdì 12 a domenica 14 settembre trasformerà il centro storico in un grande giardino. Piazze e vie saranno allestite con alberi, installazioni verdi e prati, creando un’oasi urbana dove cittadini e turisti potranno godere di un’esperienza immersiva a contatto con la natura. L’iniziativa, presentata oggi alla stampa al centro convegni del Naturart Village, è nata nel 2013 e punta a sensibilizzare su temi come ambiente, sostenibilità, riciclo ed energia attraverso un ricco programma di eventi. Nel corso dei tre giorni si alterneranno incontri, concerti, attività sportive, laboratori per bambini e iniziative solidali. La tre giorni prenderà il via venerdì 12 settembre, quando i luoghi del centro storico inizieranno a trasformarsi. In Piazza del Duomo e in Piazza dello Spirito Santo, ma anche nelle vie limitrofe, verranno stesi i prati verdi, pronti ad accogliere cittadini e visitatori. L’inaugurazione ufficiale si svolgerà sabato 13 con la presentazione della rivista Naturart e gli interventi di Luca Misculin de Il Post e del divulgatore Fill Pill, seguiti dai concerti di Francesco Farfa e Black Angus. Domenica 14, spazio alla tradizionale ‘Biciclettata della Salute’, a incontri letterari con Giulio Betti e Tullio Avoledo e a un talk su sport e solidarietà. L’evento è promosso dall’associazione Uapc e dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, con il sostegno numerosi partner, tra cui il Comune di Pistoia, Confcommercio Pistoia e Prato, Coldiretti Pistoia, Giorgio Tesi Group e Fondazione Caript.