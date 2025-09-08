PISTOIA - TORNA IL CONCERTO LIRICO DI BADIA A PACCIANA

La 40a edizione del Concerto Lirico che si svolgerà nell’antico borgo di Badia a Pacciana, alle porte di Pistoia, (giovedì 11 settembre alle ore 21:30) si preannuncia come un evento di grande risonanza, grazie alla partecipazione di un cast d’eccezione composto da quattro artisti di fama internazionale. Protagonisti della serata saranno la soprano Rodica Picireanu, il baritono Ivan Inverardi e il tenore Simone Frediani, accompagnati al pianoforte da Stefano Adabbo. Un poker d’assi che vanta carriere prestigiose e riconoscimenti internazionali. Il concerto sarà presentato dal professor Paolo Paolieri. Il programma prevede brani di Verdi, Leoncavallo e Puccini.