PISTOIA - TORNA LA RACCOLTA SCOLASTICA NEI PUNTI UNICOOP FIRENZE

Per sostenere le famiglie e favorire l’accessibilità della scuola, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie promuovono anche quest’anno la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno. Oggi in oltre 90 punti vendita Unicoop Firenze, in varie parti della Toscana, è tornata la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti possono acquistare e che poi verranno donati a bambini e ragazzi toscani. La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali. Grazie alla generosità di soci, clienti e cittadini, con la raccolta scolastica di settembre 2024 sono state donate 162mila confezioni di materiale scolastico.