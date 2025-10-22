PISTOIA - TORNA SÌ GENIALE!, GARA DI CREATIVITÀ NELLE SCUOLE

Sono aperte le iscrizioni per l’ottava edizione di “Sì… Geniale!”, la mostra/concorso promossa da Fondazione Caript che chiama a raccolta tutte le scuole della provincia di Pistoia, dall’infanzia alle superiori. L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso, sfida studenti e docenti a mettersi alla prova con l’ingegno, la creatività e il lavoro di squadra. Ogni classe è invitata a ideare e realizzare un “Prodotto d’ingegno”: invenzioni, opere d’arte, progetti tecnologici, racconti multimediali, spaziando liberamente tra scienze, robotica, storia o arte. Un percorso che, secondo il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori, “valorizza il sapere, la fantasia e l’impegno, offrendo un’attività educativa ricca e condivisa” e promuovendo il pensiero critico. Le scuole dovranno comunicare la propria partecipazione entro metà febbraio 2026. I progetti finali saranno poi esposti a Pistoia, nello spazio de La Cattedrale, dal 5 al 9 maggio 2026, nell’ambito della mostra “Il Giardino delle Invenzioni”. La Fondazione Caript ha messo in palio un montepremi complessivo di 37.000 euro, suddiviso tra i quattro livelli scolastici. I primi classificati di ogni grado riceveranno un premio di 5.000 euro. I premi, destinati a gite o materiali didattici, culmineranno con la premiazione ufficiale prevista per la mattina di sabato 9 maggio. Un’occasione per celebrare l’inventiva e l’impegno della comunità scolastica pistoiese.