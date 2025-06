TOSCANA - TOSCANA REGINA PER IMMOBILI DI LUSSO

La Toscana si conferma nel primo semestre del 2025 la regione italiana più richiesta per gli immobili di prestigio secondo i dati interni di Lionard luxury real estate. In particolare, la domanda estera ha raggiunto il 67,6% del totale, registrando una crescita del +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando si attestava al 62,9%). Firenze e la sua provincia restano la destinazione preferita dagli investitori internazionali, ma “il dato più interessante riguarda il cambio di focus all’interno della regione: rispetto all’anno scorso, quando dominavano le aree interne come Chianti e campagna senese, si registra un significativo aumento di richieste nelle province costiere, con in testa Grosseto, dove le zone del Monte Argentario e Porto Santo Stefano si confermano tra le più ambite, assieme a quelle di Livorno con Castiglioncello e l’isola di Capraia. Anche in Versilia (Lucca) si segnala un incremento significativo della domanda, con un rinnovato interesse per Forte dei Marmi”. Gli acquirenti sono principalmente “top manager, imprenditori, fondi di gestione di patrimoni e over 65 ad alto reddito, prevalentemente provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera.