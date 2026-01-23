FIRENZE - TRAMVIA BAGNO A RIPOLI: APERTO L’ULTIMO PARCHEGGIO SCAMBIATORE

Il primo venne inaugurato lo scorso maggio a pochi metri da qui e ha 272 posti, il secondo ad agosto accanto al Viola Park, 358 posti. Ora anche il terzo parcheggio scambiatore su viale Europa pensato servire la linea tranviaria per Bagno a Ripoli è stato inaugurato con 196 posti auto. In tutto il P1 (questo), il (P2), e il P3 (quello nel territorio di Bagno a Ripoli, forniranno 826 posti per lasciare l’auto e raggiungere Firenze in tramvia. Sindaca e assessore confermano la ripresa dei lavori nei cantieri di Piazza Beccaria, interrotti per due mesi a causa dei ritrovamenti archeologici che dopo l’ok della sovrintendenza verranno in parte abbattuti e il ritardo recuperato.