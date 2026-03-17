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FIESOLE - TUTTO MERITO MIO: SELEZIONATI 90 STUDENTI

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Sono 90 i ragazzi e le ragazze che entrano a far parte di Tutto Merito Mio, il programma ideato da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo che premia il merito e l’impegno di giovani provenienti da famiglie a basso reddito. Con loro sono 262 i giovani studenti, provenienti dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle province di Arezzo e Grosseto, che grazie a questa iniziativa stanno attivamente frequentando l’Università degli Studi di Firenze e circa 150 laureati che hanno già concluso il programma. La settima edizione si è aperta a Fiesole con Paolo Ruffini.

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