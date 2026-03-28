PISTOIA - UN LAVORO PER RINASCERE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Si chiama ‘Un lavoro per rinascere – Il ponte verso l’indipendenza’ il progetto che CNA Toscana Centro, CNA Impresa Donna e CNA Sociale lanciano sul territorio pistoiese. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Società della Salute Pistoiese, il Centro Antiviolenza ‘Aiutodonna’ e l’associazione ‘365giornialfemminile’, punta a favorire il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza. Il cuore del progetto è la creazione di percorsi di mentoring personalizzati, guidati da tutor professionali, per trasformare l’emancipazione economica in uno strumento di libertà.