CARRARA - UN PIANO REGOLATORE PER IL PORTO DI MARINA

Rachele Campi
Rachele Campi
Una sfida che potrebbe avere dei risvolti, se portata a termine, decisivi per il porto di Marina di Carrara. Parliamo del piano regolatore per il porto, con questo si aprono nuovi scenari e sviluppi per l’intera area portuale. Ne ha parlato Bruno Pisano, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

