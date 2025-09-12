Attualità

PISTOIA - UN TRIONFO DI LIRICA A BADIA A PACCIANA

Patrizio Ceccarelli
Successo per il concerto lirico a Badia a Pacciana, a Pistoia. Un’esibizione che ha confermato la sua tradizione di eccellenza, richiamando un pubblico numerosissimo che ha riempito ogni angolo della chiesa. L’evento, giunto alla sua 40esima edizione, si è svolto nell’ambito della 47esima Festa storica e ha visto protagonisti artisti di calibro internazionale. Accompagnati magistralmente al pianoforte dal maestro Stefano Adabbo, si sono esibiti la soprano Rodica Picireanu, il baritono Ivan Inverardi e il tenore Simone Frediani. Il trio ha incantato la platea con un repertorio che ha spaziato dai capolavori di Verdi a quelli di Puccini e Leoncavallo, regalando al pubblico momenti di pura emozione. Le arie tratte da opere come “Aida”, “La Forza del destino”, “Manon Lescaut” e “Tosca” hanno scatenato ovazioni e applausi a scena aperta. Il calore del pubblico è stato tale da richiedere diversi bis al termine del programma, a testimonianza del grande successo della serata. Ottima la presentazione e la regia dell’evento, curate con passione dal professor Paolo Paolieri, che ha sottolineato l’importanza del concerto a ingresso libero per avvicinare sempre più persone al melodramma.

