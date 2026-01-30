Attualità

FIRENZE - UNA NUOVA SALA DI CAPOLAVORI ARRICCHISCE LA VISITA ALLA BRANCACCI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
Il percorso museale della cappella Brancacci, scrigno rinascimentale recentemente restaurato racchiuso nella Chiesa di Santa Maria del Carmine, si arricchisce di una nuova sala detta “della colonna” che affaccia sul chiostro in cui sono stati raccolti affreschi e sinopie, anche questi dipinti da mano illuminata, riaffiorati nel corso di campagne di studio svolte tra l’Ottocento e il Novecento ma mai esposti al pubblico. Esposte anche le sinopie della Cappella Brancacci riferibili a Masolino da Panicale. Ma l’intera sala è un susseguirsi di capolavori. Questa domenica, come ogni prima domenica del mese, la visita è gratuita

