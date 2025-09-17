PISTOIA - UNIVERSITÀ POPOLARE DI PISTOIA, AL VIA I CORSI 2025-2026

L’Università Popolare “Aligi Bruni” di Pistoia ha presentato il nuovo anno accademico 2025-2026, confermandosi punto di riferimento per l’educazione degli adulti. L’offerta formativa include 25 corsi. Un’attenzione particolare è dedicata a tematiche di attualità come l’intelligenza artificiale, i social media e il benessere. Il presidente Giuliano Bruni ha definito il programma “impegnativo”, sottolineando l’importanza della formazione continua. Il successo dell’istituto risiede nella scrupolosa selezione di corsi e docenti.