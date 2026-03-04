PISTOIA - VENT’ANNI DI ‘AIUTODONNA’ A PISTOIA, PICCO DI ACCESSI NEL 2025

Il Centro Antiviolenza Aiutodonna della Società della Salute Pistoiese taglia il traguardo dei vent’anni di attività. Nato l’8 marzo 2006 su iniziativa del Comune, il servizio celebra il ventennale con due eventi speciali, il primo dei quali previsto per domenica prossima. Dal 2017 la titolarità è passata alla SdS Pistoiese, che gestisce il centro in co-progettazione con il Comune e la Cooperativa Gruppo Incontro, offrendo supporto a vittime di violenza fisica, psicologica, economica e stalking. I numeri testimoniano un bisogno crescente: dal 2006 a oggi sono state 1.680 le donne che si sono rivolte alla struttura. Se nel primo anno le richieste furono 36, il 2025 si è chiuso con un picco di 130 accessi, di cui 112 hanno intrapreso percorsi di supporto. “Aiutodonna è un punto di riferimento imprescindibile”, dichiara la presidente della SdS Pistoiese, Anna Maria Celesti. “In questi vent’anni abbiamo compreso che la violenza di genere richiede un approccio multiprofessionale. Il lavoro di rete tra servizi sociali, forze dell’ordine, magistratura e sanità è l’unica via per restituire alle donne la propria autonomia”. Il Centro offre oggi un ventaglio completo di servizi: dall’accoglienza telefonica h24 al supporto psicologico e legale gratuito, fino all’orientamento al lavoro e alla gestione di una casa di seconda accoglienza. Fondamentale anche l’impegno nelle scuole, con oltre 4.500 studenti incontrati per promuovere la cultura del rispetto. Per richieste di aiuto è attivo il numero 0573/21175 (segreteria h24).