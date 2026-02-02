FIRENZE - VIA I TRALICCI, LA RETE ELETTRICA SARÀ INTERRATA

Un cambiamento dello skyline atteso da anni. Entra nella fase più “visiva” il progetto di Terna – azienda che si occupa delle infrastrutture elettriche della rete italiana – per l’interramento della rete nei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta iniziato nel 2021. Se fin’ora è stata creata la nuova rete sotterranea (con nessuna interruzione di elettricità, semmai qualche disagio al traffico per i lavori), è iniziata da Torregalli la demolizione dei tralicci, le enormi strutture risalenti agli anni 30 di seminate un po’ su tutto il territorio. Scopo: una migliore efficienza della rete elettrica per un investimento di Terna di 45 milioni di euro. Entro la fine dell’anno verranno complessivamente smontati 68 tralicci e demoliti 14 km di elettrodotti aerei. Complessivamente verranno liberati 50 ettari di terreno, pari a 45 campi di calcio. Molti dei tralicci si trovano in aree fortemente urbanizzate come quello in via Orlando, poco distante dalla struttura appena demolita.