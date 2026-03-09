Attualità

PISTOIA - VILLA BENTI RINASCE CON IL PNRR

Taglio del nastro a Pistoia per la rinnovata Villa Benti in piazza San Lorenzo. Lo storico edificio torna a nuova vita dopo un profondo intervento di riqualificazione durato mesi e finanziato con oltre un milione e mezzo di euro provenienti dai fondi PNRR. Il progetto non ha solo restaurato le preziose finiture originarie e i soffitti decorati ma ha trasformato la struttura in un polo amministrativo moderno e funzionale. Qui troveranno spazio gli uffici comunali dedicati a cultura, tradizioni, informatica e turismo, insieme alla sede dell’assessorato competente. Grande attenzione è stata rivolta all’abbattimento delle barriere architettoniche con l’inserimento di un ascensore e il rifacimento totale degli impianti in ottica di sostenibilità energetica. L’intervento si inserisce nel piano complessivo di rilancio dell’intero comparto di San Lorenzo per restituire decoro e servizi alla città.

