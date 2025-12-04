firenze - VOCI DI LUCE: IL CONCERTO DI NATALE DAL SAPORE BRITANNICO

L’11 dicembre nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti a Firenze si terrà il concerto di Natale organizzato dal new generation festival e Mascarade Opera che da anni si occupa della formazione professionale di artisti emergenti. Si potranno ascoltare musiche di Mozart, Handel, Bach ma il pubblico stesso sarà invitato a unirsi al coro come nella tradizione britannica. Il concerto voci di luce è infatti ispirato alle Nine Carols, rito natalizio nato ai tempi della regina Vittoria e ancora praticato al King college di Cambridge dove si intrecciano letture bibliche e canti corali. Il concerto, alle 21, è gratuito a offerta libera e sarà anticipato da un aperitivo in piazza alle 19.