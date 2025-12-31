TOSCANA - VOLONTARIATO: UN TOSCANO SU TRE FA ATTIVITÀ DI COMUNITÀ

Oltre 418mila toscani sono coinvolti in esperienze di volontariato e circa 180mila svolgono un impegno continuativo? Sono i dati Istati elaborati dal Cesvot che fotografano il 2025 del volontariato in Toscana, una delle regioni italiane con il più alto tasso di partecipazione civica. L’indagine demoscopica “Cittadini, volontariato e vita sociale in Toscana” (Sociometrica 2025) evidenzia che un toscano su tre dedica parte del proprio tempo ad attività di comunità e che il potenziale di nuove energie disponibili è molto più ampio di quanto spesso percepito. In Toscana operano oltre 12mila enti del terzo settore, distribuiti in modo articolato sul territorio regionale. Firenze guida la classifica provinciale, seguita da Lucca, Pisa, Arezzo e Pistoia. “ciò che cambia sono i modi di partecipare, i linguaggi, le aspettative. La sfida dei prossimi anni non sarà inseguire i volontari, ma creare contesti accoglienti, chiari e sostenibili in cui le persone abbiano voglia di restare” dichiara Luigi Paccosi, presidente di Cesvot. La crescita del volontariato individuale, spesso attivato in risposta alle emergenze o nato in modo spontaneo, è infatti una delle tendenze più significative degli ultimi anni. L’identikit degli utenti di Cesvot è rappresentato in particolare da donne, con titolo di laurea o diploma, dai 30 ai 54 anni, attive nel mondo del lavoro. Nel corso del 2025 Cesvot ha erogato circa 6mila servizi, raggiungendo oltre 25mila utenti tra enti e volontari. Accanto ai servizi tradizionali, Cesvot ha rafforzato i percorsi di ascolto e orientamento al volontariato e sviluppato interventi mirati nelle aree interne e nei contesti più fragili, come confermato dalla recente ricerca dedicata all’Isola d’Elba. Il ricambio generazionale è in atto ma non è lineare. Una ricerca Cesvot che sarà pubblicata nei primi mesi del 2026 mostra che il 19% dei volontari toscani ha meno di 30 anni. Il 25% degli enti segnala un aumento dei volontari, quasi un terzo lamenta difficoltà nel trattenerli e il resto rileva un sostanziale equilibrio. Anche per questo, promuovere il ricambio generazionale e favorire l’incontro tra varie forme di volontariato e le comunità locali è il principale obiettivo di Cesvot per il 2026.