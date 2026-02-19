PRATO - ABBANDONATA MORENTE AL PRONTO SOCCORSO

E’ stata abbandonata, morente, nella camera calda del Pronto soccorso del Santo Stefano e a nulla sono serviti i tentativi disperati del personale sanitario per rianimarla. La vittima è una giovane donna cinese. Addosso non aveva documenti e a lungo non è stata identificata compiutamente, anche se dovrebbe essere una 39enne. La morte potrebbe essere stata provocata dalla rottura di uno degli ovuli di droga che aveva in corpo, anche se sarà l’autopsia a fare luce completa sulla vicenda..

La tragedia è accaduta questa notte 18 febbraio, quando un’auto è arrivata fino alle porte del Pronto soccorso per poi scaricare il corpo della donna e lasciarlo in terra. A quel punto la giovane è stata soccorsa da medici e infermieri che hanno tentato una disperata manovra di rianimazione. Purtroppo, però, il cuore della donna si era già fermato.

Sulla vicenda al momento c’è il massimo riserbo. Le indagini per omicidio sono seguite dai carabinieri che avrebbero acquisito le immagini delle telecamere della videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’arrivo dell’auto.

Il magistrato ha disposto l’autopsia che potrà fare luce sulle cause della morte. La giovane non presentava ferite evidenti sul corpo. L’ipotesi, quindi, è che si possa essere rotto uno degli ovuli che stava trasportando. Non è escluso, però, che possa trattarsi anche di una overdose dovuta all’assunzione di stupefacente. La giovane era vestita in maniera elegante e truccata, come se fosse stata ad una festa. In questi giorni la comunità cinese celebra il Capodanno e sono molte le feste organizzate nei locali.