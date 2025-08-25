Cronaca

LIVORNO - ACCOLTELLA L'EX MARITO, E' GRAVE. DONNA ARRESTATA

Via Gobotti, quartiere di Corea a Livorno. E’ qui che un uomo è stato accoltellato nella notte e adesso si trova in condizioni critiche in ospedale. A ferirlo quasi mortalmente l’ex coniuge. Una donna di 50 anni che adesso si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini della procura sono in corso. Si cerca di capire che cosa possa aver scatenato la lite scoppiata in strada a tarda notte. La cinquantenne si trovava da un’amica e dopo che era stata raggiunta dall’ex marito e’ scoppiata una discussione che è poi degenerata. La donna armata di coltello ha ferito l’uomo all’addome. Sul posto gli operatori del 118, della croce rossa e della polizia che ha condotto la cinquantenne nel carcere pisano in attesa dell’interrogatorio di garanzia e dell’udienza di convalida dell’arresto.

